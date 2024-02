Psr, Piana: “Regione Liguria prima in Italia per incremento di spesa nel 2023 con +70%”

Liguria. “Il consigliere Natale dà una lettura molto superficiale dei dati di AGEA. Innanzitutto la cifra corretta di spesa nei fondi del PSR è oltre il 70% della dotazione complessiva. Dai risultati del 2023 siamo la prima regione in Italia per incremento di spesa rispetto all’anno precedente (+70%); dopo di noi ci sono le Marche quale regione con un incremento maggiore (+ 14,25%)”. Così il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana in risposta alla nota stampa del consigliere Natale.

“Se vogliamo continuare con le classifiche – spiega -, la Liguria è la terza in Italia, dopo Marche e Lombardia, nel rapporto tra spesa realizzata nel 2023 e totale programmato del PSR 2014-2022. Infine, la Liguria nel 2023 ha speso il 12% in più di quanto richiesto dagli obiettivi di spesa europei, classificandosi al secondo posto in Italia, dietro alla sola Lombardia. Insomma, una lettura dei dati più attenta e una migliore conoscenza dei regolamenti dell’UE avrebbe consentito al consigliere Natale di verificare che la Liguria non corre rischi di disimpegno dei fondi europei”.

