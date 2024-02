Rugby, anche lo spezzino Leonardo Ulivi convocato al raduno under 17

Ci sarà anche un atleta spezzino tra i 30 convocati dalla Federazione Italiana Rugby per partecipare al raduno A.S.A. per giocatori under 17 che si svolgerà presso il Centro di Formazione Permanente di Milano nella giornata di domenica 4 febbraio prossimo venturo. Solo due i giocatori liguri convocati, lo spezzino Leonardo Ulivi ed il genovese Nicolò Gaggero. C’è grande soddisfazione in casa della Dr Ferroviaria Spezia perché si tratta di un’attività organizzata dall’Ufficio Squadre Nazionali della Federugby, riservata agli atleti della classe di nascita 2007 e finalizzata alla scelta dei migliori atleti del nord ovest ai quali verrà offerta la possibilità di entrare nel Centro di Formazione Permanente di Milano per la prossima stagione agonistica 2024/2025 che rappresenta per ogni giovane speranza del rugby italiano il primo significativo passo verso il rugby di alto livello ed un possibile futuro da professionista.

A questo raduno parteciperanno i migliori atleti di Piemonte, Lombardia e Liguria sotto lo sguardo dello staff tecnico federale e del responsabile tecnico Diego Galli che valuteranno le loro prestazioni e potenzialità. Leonardo Ulivi è atleta dotato di eccellenti qualità tecniche e fisiche ed ha iniziato giovanissimo a giocare a Rugby facendo tutta la trafila nelle giovanili del Club fino ad approdare quest’anno in Under 17.

