Sestri: Palazzo Fascie, le iniziative di febbraio per bambini e famiglie

Da Comunicazione Mediaterraneo Servizi

Al MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante tornano inoltre le iniziative di ogni prima domenica del mese: domenica 4 febbraio il MuSel aderisce alla campagna del Ministero della Cultura “Io vado al museo” con ingresso gratuito per tutti nel consueto orario di apertura dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. E come ogni anno, al MuSel vengono proposte anche attività per bambini e famiglie: in occasione del giovedì grasso, l’8 febbraio, quale tema migliore quest’anno se non il Carnevale? Infatti, domenica 4 febbraio alle ore 15 sarà la volta dell’attività ludico-didattica “Aspettando il Carnevale. Romani per un giorno”.

» leggi tutto su www.levantenews.it