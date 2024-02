La vittoria di Pisa e l’arrivo di una squadra sempre seguitissima sabato contribuiranno a dare al Picco una buona cornice di pubblico per Spezia-Catanzaro, in programma in viale Fieschi alle 14.00. La prevendita della Curva Ferrovia è stata buona rispetto alle ultime uscite degli aquilotti ma è in particolare il settore ospiti, con circa 900 tagliandi già acquistati a viaggiare verso numeri che in questa stagione non si sono ancora visti. I calabresi arriveranno anche con l’entusiasmo di una classifica che da neopromossi li vede in zona playoff confermandoli come una delle sorprese della stagione.

L’articolo Verso Spezia-Catanzaro: prevendita buona, circa 900 i biglietti già venduti per il settore ospiti proviene da Città della Spezia.

