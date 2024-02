Violenza di genere, al Don Bosco di Alassio una “lezione magistrale” con Federico Zucchero e Sara Maselli

Alassio. Lunedì 29 gennaio presso l’auditorium del liceo don Bosco Don Bosco di Alassio Federico Zucchero, ex allievo, tirocinante presso la sezione penale dibattimentale del tribunale di Alessandria e dottore di ricerca in diritto amministrativo, e la collega Sara Maselli, praticante avvocato iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Alessandria, hanno tenuto una lezione magistrale circa il tema della violenza di genere.

Dopo una prima introduzione al tema del “Codice Rosso”, sia nella sua genesi storica che in quella applicativa, sono stati trattati tre casi pratici, realmente accaduti, analizzati per far comprendere agli studenti sia l’attività d’indagine sia quella difensiva, nonché quella del giudice all’interno del procedimento penale italiano. I casi affrontati sono stati: maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale aggravata su minore in continuazione con i reati di lesioni e percosse.

