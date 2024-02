Albenga 2024, Podio è pronto a guidare il cdx: “Grazie per la fiducia, l’unità è la chiave per vincere”

Albenga. “Grazie per la fiducia, l’unità è la chiave per vincere”. Sono le prime parole di Nicola Podio, l’architetto albenganese che sarà (salvo clamorosi, e al momento imprevisti, colpi di scena) il candidato sindaco della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali di Albenga.

“Ringrazio i vertici provinciali e regionali della Lega per aver posto la loro fiducia nella mia persona in vista delle prossime elezioni amministrative. L’unità del centrodestra ad Albenga è da sempre la chiave fondamentale per vincere le elezioni e per governare bene la città”, ha aggiunto lo stesso Podio.

