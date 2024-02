Catanzaro, Vivarini: “Le individualità dello Spezia vanno limitate. Ai miei bisogna fare una statua”

“Ci sarà da fare una grande partita e per me la prestazione è importante”. Vincenzo Vivarini allerta il Catanzaro, la trasferta del Picco contro lo Spezia non sarà una passeggiata. Alla vigilia della sfida contro i liguri, il tecnico dei calabresi interviene in conferenza stampa e analizza i rischi della trasferta spezzina, contro la squadra di Luca D’Angelo: “Noi abbiamo dei ragazzi eccezionali e confido in una prova importante da parte loro. Dovremo esser bravi a fare le nostre cose, limitando le ripartenze e le individualità dello Spezia. Come ho detto al termine della gara col Lecco bisogna fare una statua a questi ragazzi. Sento di fare un appello alla tifoseria. Stiamo tutti uniti per dare entusiasmo alla squadra. Questo è un campionato difficile. In questa serie B ci sono formazioni spropositate con budget incredibili. Se diamo forza ai nostri ragazzi possiamo far bene”, racconta.

Poi una battuta sulla formazione: “Non c’è solo Antonini come opzione. C’è anche Miranda che ha fatto dei miglioramenti pazzeschi. Arriverà di sicuro in serie A. Vediamo domani chi giocherà dei due”, conclude.

