Coop Liguria ha donato al volontariato più di un 1,2 milioni di euro di merci

Il 5 febbraio è la “Giornata nazionale contro lo spreco alimentare”, un tema che Coop Liguria presidia con particolare attenzione attraverso i progetti Buon Fine e Mangiami subito, grazie ai quali nell’arco del 2023 ha donato merci al volontariato per più di 1,2 milioni di euro e ha offerto a Soci e clienti sconti medi del 50% su più di 600.000 prodotti vicini alla scadenza.

Il progetto Buon Fine

Grazie al progetto Buon Fine, attivo dal 2006, Coop Liguria dona stabilmente alle associazioni di volontariato del territorio i prodotti cosiddetti “invendibili” ma ancora idonei al consumo, come le rimanenze di promozioni o i prodotti danneggiati nella confezione ma ancora integri sotto il profilo organolettico, dell’igiene e della sicurezza. La Cooperativa dona anche alcune categorie di prodotti freschi, come il pane e l’ortofrutta, che devono essere ritirati dalle associazioni nei tempi stabiliti dalla legge. Il progetto, attuato grazie al prezioso sostegno del personale Coop e dei Soci volontari che operano nelle Sezioni Soci, è attualmente attivo in 38 negozi, di cui 5 attivati o riattivati nel 2023. Le associazioni o reti territoriali che ritirano le donazioni sono 39 e nel 2023 hanno ricevuto prodotti per 1.243.954 euro, che si stima corrispondano a più di 181.000 chili di merce.

