Dalla California a Genova, le nuove frontiere della neuro-tecnologia: ecco Corticale, la “gemella” di Neuralink

Liguria. “Era nell’aria, aspettavamo questa notizia da un po’ e finalmente è arrivata: Elon Musk e Neuralink avevano ottenuto, già da diverso tempo, il via libera alla sperimentazione da parte di Fda che è l’agenzia Usa che regolamenta i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici”. Così Fabio Boi, co fondatore della star-up Corticale, commenta la novità di queste ore che sta facendo il giro del mondo: il numero uno di Tesla e Space X ha rivelato, ovviamente tramite la piattaforma social X (ex Twitter), che la sua start-up ha inserito domenica scorsa il suo primo impianto celebrale in un paziente, una sorta di chip chiamato Telepathy che, come ha riferito lo stesso Musk, “consentirà di controllare lo smartphone solo con il pensiero”.

In Italia c’è una start-up che è molto simile a Neuralink, ma per certi aspetti potrà essere ancora più potente ed efficace: si tratta proprio di Corticale, nata nel febbraio 2021 con sede a Genova. Si tratta di uno spin-off dell’Iit, l’Istituto italiano di tecnologia, centro di ricerca di eccellenza ligure, italiana e internazionale.

