Euro 4 e Piazza del Mercato, temi caldi d’inizio anno. Confcommercio ottiene garanzie: “Sosta consentita anche a chi non può cambiare auto”

Completamento in tempi brevi dei lavori per la realizzazione dei parcheggi di interscambio, istituzione di navette al fine di favorire il trasporto verso il centro città e la presenza di altri posteggi cosiddetti “di cintura”. Sono queste le promesse che l’amministrazione comunale ha confermato di mantenere nel corso dell’incontro a Palazzo Civico a cui hanno partecipato il presidente di Confcommercio spezzina Vittorio Graziani, il funzionario di Confcommercio Lorenzo Servadei, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore Kristopher Casati.

“Ci sono sicuramente tanti aspetti da approfondire – ha commentato il presidente Graziani – ma l’incontro è stato proficuo e abbiamo ricevuto le garanzie che speravamo. L’amministrazione ha ascoltato e accolto le nostre richieste anche per quanto riguarda l’accesso dei mezzi Euro 4 a Piazza del Mercato. Non appena saranno installate le telecamere che permetteranno la sosta dei veicoli a rotazione anche gli Euro 4 potranno entrare e sostare in determinate aree della Piazza. Un’apertura che permette sia ai cittadini impossibilitati a cambiare vettura di continuare comodamente a fare acquisti in Piazza Cavour, sia agli operatori mercatali di non rinunciare a una fetta importante della propria clientela”.

