Ex Call&Call, Lombardi: “Ho richiesto audizione urgente in commissione di sindacati, azienda e Sindaco”

“Quanto sta succedendo alle lavoratrici ed ai lavoratori della ex Call&Call di via delle Pianazze che non hanno ancora percepito il saldo dell’ultima mensilità di Dicembre 2023 è qualcosa di inaccettabile”, è quanto dichiara Massimo Lombardi, Consigliere Comunale di Spezia Bene Comune/Rifondazione Comunista.

Nella giornata di oggi ho inviato formale richiesta con urgenza della convocazione della terza commissione con audizione di sindacati, azienda e Sindaco per capire quali soluzioni l’amministrazione comunale intenda intraprendere per risolvere questa situazione, continua Lombardi.

