Gnl Med rassicura sul deposito a Bergeggi: “Esclusa interferenza con altri impianti e nessun sversamento in mare”

Bergeggi. “In merito all’assenza di uno studio sulle interferenze con altri impianti, la società precisa di aver predisposto tutti i materiali richiesti dalla normativa vigente per progetti aventi le caratteristiche di quello presentato e di averli inviati al Comitato Tecnico Regionale, ente preposto a tutte le valutazioni in materia di sicurezza, anche quelle di eventuali interferenze fra stabilimenti, che ha rilasciato due nulla osta di fattibilità senza alcuna prescrizione“. Gnl Med rassicura sull’assenza di interazioni con altri impianti già presenti nella zona dovesarà installato il deposito di Gnl. La società ha presentato un progetto per lo stoccaggio del gas naturale liquefatto nel bacino portuale di Vado Ligure (compendio del Comune di Bergeggi).

Lo stabilimento avrà la funzione primaria di ricevere, principalmente tramite navi metaniere di medie dimensioni, gas naturale liquefatto e BioGnl. Il Gnl sarà distribuito via terra, attraverso cisterne criogeniche autotrasportate della capacità di circa 45 metri cubi e isocontainer e via mare, attraverso bettoline per il rifornimento di navi alimentate a GNL dalla capacità di circa 2.000 – 7.500 metri cubi. Invece, il gas naturale sarà generato naturalmente nelle tubazioni e nei serbatoi di stoccaggio per effetto di scambi termici con l’ambiente (per cui senza apporto di energia) verrà inviato al cogeneratore posto all’interno del deposito e potrà essere messo a servizio di utenze interne all’area portuale. A regime, la capacità effettiva massima del deposito sarà pari a 9.136 tonnellate, stoccate in 12 serbatoi aventi capacità geometrica pari a 1.800 mc ciascuno.

