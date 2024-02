Hockey Sarzana in trasferta a Grosseto

Diciottesima giornata della stagione regolare per la formazione del Gamma Innovation Hockey Sarzana, ventiquattro i punti a disposizione per accarezzare il sogno di un posto al sole nei play-off scudetto. I rossoneri sabato sera alle 20.45 avranno il loro primo banco di prova sulla pista Mario Parri di Grosseto contro l’ Edilfox Grosseto. Un match che si prospetta avvincente e senza esclusione di colpi. I rossoneri di Paolo de Rinaldis vorranno uscire indenni dal Mario Parri di Grosseto che nelle ultime stagioni ha regalato solo sconfitte. Grosseto-Sarzana non è mai stata una partita banale, ci si aspetta spettacolo dalla sfida tra Edilfox Grosseto e Gamma Innovation Sarzana.. All’andata i rossoneri di Paolo De Rinaldis si imposero al Vecchio Mercato con il risultato di 5-3. La scorsa stagione i maremmani furono la bestia nera dei rossoneri, in regular season pareggio a Sarzana con il punteggio di 3 a 3, mentre a Grosseto vittoria dei maremmani con il punteggio di 7 a 3 ed, in virtù degli scontri diretti, con le due squadre terminate a pari punti in classifica a fine campionato, il Grosseto conquistò il quarto posto proprio a scapito dei rossoneri. Ai play-off i toscani eliminarono i liguri in due partite 5 a 2 al Polivalente e 5 a 3 al Mario Parri. Gamma Innovation si presenta ancora orfana dell’ infortunato Sergio Festa ai box per un brutto infortunio. “Guardando al Grosseto e alla sua pista, che a noi nelle ultime stagioni ha portato solo sconfitte, non sarà certo una partita facile – dice il Presidente Maurizio Corona – E’ una partita molto difficile, sono una squadra ben attrezzata, quella di Achilli è una formazione organizzata con una rosa di ottima qualità che non fa segreto di puntare diritto alle prime quattro posizioni. In classifica generale i grossetani ci inseguono a cinque punti e arrivano a questa sfida galvanizzati dalle ultime due prestazioni, la vittoria casalinga contro il Valdagno e la battaglia contro il Trissino nei quarti di finale di Coppa Italia che li ha visti soccombere solo ai tempi supplementari. Noi andremo lì a provare a vincere perché vogliamo provare a difendere il terzo posto. Abbiamo tanta voglia di fare bene dopo le ultime due sconfitte subite” (nella foto un’immagine della gara d’andata).

