La voce soul di Mary Crisci scalda la domenica di Bacchus: mini set alle 19 e concerto alle 21

Dopo una pausa dovuta agli impegni come docente un gradito ritorno per una delle voci più calde ed amate del panorama musicale spezzino, accompagnata dalla virtuosa chitarra di Vincenzo Bramanti Mary Crisci accenderà la domenica 4 febbraio in musica dell’osteria Bacchus.

Crisci è sicuramente una delle migliori voci soul, corista di Alexia, Zucchero e molti altri. Tante le sue collaborazione nel mondo del pop e della musica leggera italiana.

Nel corso della serata si svolgerà un mini set alle 19 e il concerto inizierà alle 21.

Info e prenotazioni: 339 4908117

L’articolo L’amministrazione incontra gli abitanti del Cafaggio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com