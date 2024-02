Lago di Osiglia a metà anche in pieno inverno, l’emergenza idrica si fa seria

Osiglia. L’emergenza idrica si fa seria: il mese di gennaio è stato tiepido rispetto alle medie stagionali, ma, soprattutto asciutto. Non solo non si è vista la neve, ma le quasi assenti precipitazioni stanno creando allarme per le falde acquifere e per le risorse. Un esempio ben visibile è la diga di Osiglia, che per il secondo inverno consecutivo sta toccando i minimi storici in fatto di capienza. Dall’imbarcadero, dove arriva il rio Osiglietta che alimenta l’invaso, il panorama è desolante, si scorge infatti una distesa infinita di terra asciutta ed erba, in mezzo alla quale scorre un rigagnolo e non si avverte nessun rumore di acqua gorgogliante, che sarebbe, a questa stagione, una normalità.

Osservando le rive si percepisce la “sete”: quasi otto i metri in meno di terreno affiorato, che equivalgono a circa sette milioni di metri cubi di acqua mancanti, mentre la capienza totale sarebbe di tredici milioni.

