L’amministrazione incontra gli abitanti del Cafaggio

E’ in programma Lunedì 5 Febbraio con la frazione di Ameglia Cafaggio il prossimo incontro che fa parte della campagna di ascolto promossa nelle frazioni dall’Amministrazione Comunale di Ameglia. L’appuntamento si terrà alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare, nel palazzo comunale, alla presenza del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri Comunali. L’incontro è aperto a tutti i residenti per esporre agli amministratori le problematiche della frazione oltre che per conoscere la programmazione di interventi prevista dal Comune. Nelle prossime settimane il viaggio nelle frazioni proseguirà con gli incontri nelle altre frazioni.

