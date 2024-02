Lerici Sport sfida la capolista Civitavecchia a domicilio

Il Lerici Sport parte sabato, salvo sorprese in extremis al completo, alla volta di Civitavecchia. Alle ore 17 è atteso dalla capolista del Girone 2 della Serie B nazionale di waterpolo maschile, dove i lericini sono secondi 3 punti più indietro, della Serie B nazionale di pallanuoto: si gioca per la 7.a giornata. Rientro dunque un’altra volta in nottata.

“Non ci sono dubbi che sia dunque uno scontro al vertice – commenta alla vigilia il portiere lericino Francesco Di Donna – e potrebbe essere addirittura nel raggruppamento il match dell’anno…oltretutto carico di tradizione, poiché non è la prima volta, che ce la vediamo con loro in un confronto molto importante”.

