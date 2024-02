Lo Spezia crede in Di Serio, riscatto automatico alla prima presenza

E’ la quinta maglia in tre stagioni per Giuseppe Di Serio, il nuovo centravanti dello Spezia che chiude il mercato di riparazione di gennaio 2024. Lasciato il nido di Benevento, dove era cresciuto da ragazzo, è passato anche da Pordenone, Perugia e Bergamo dal 2021 in poi. Allo Spezia però arriva per fermarsi. Il prestito dall’Atalanta U23 diventa infatti riscatto obbligatorio alla prima presenza con la maglia bianca, a cui il trentino si legherà fino al 2027.

Una formula che si usa per spostare sull’annata fiscale successiva il peso dell’investimento economico. Di Serio costerà allo Spezia la cifra di 1.5 milioni di euro, ovvero quanto l’Atalanta stessa lo aveva pagato dal Perugia l’ultimo giorno dello scorso calciomercato estivo. Agli umbri era stato al centro di una dinamica che ricorda la modalità con cui Petko Hristov arrivò nel golfo. I sanniti nel 2021, appena retrocessi dalla serie A, volevano in panchina Fabio Caserta, legato proprio ai grifoni. La cessione dell’attaccante fu proposta come parte dell’indennizzo per lasciar partire il tecnico, un po’ come successe con Vincenzo Italiano e la Fiorentina. In verità Di Serio sarebbe arrivato solo la stagione seguente.

