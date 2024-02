Nasce il nuovo Gal Fish Liguria: accordo per lo sviluppo e il rilancio dell’economia del mare

Liguria. Nella nuova programmazione europea 2021-2027 i FLAG si chiameranno GAL della pesca. Essi nascono a seguito delle disposizioni comunitarie e degli asset del FEAMPA 2021-2027 per favorire la crescita di un’economia blu sostenibile sia per l’ambiente sia per le comunità di pesca. Il “GAL Fish Liguria” è un accordo di partenariato pubblico/privato il cui obiettivo è quello di sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale del settore pubblico, settore privato, società civile ed enti di ricerca.

Per quanto riguarda la nostra regione con la nomina dei vertici del GAL Fish Liguria, unico organismo chiamato a gestire e promuovere le tematiche del pianeta pesca, prende il via una nuova stagione per l’intero settore ligure. Il nuovo asset della pesca varato dalla Regione Liguria nel novembre scorso si è reso necessario per garantire una governance del territorio in cui comprendere e coordinare in maniera sinergica i vari interventi privati e pubblici. Una scelta maturata nel tempo e frutto delle problematiche che hanno frenato lo sviluppo di un settore dall’enorme potenzialità.

» leggi tutto su www.ivg.it