“Pendolari lunigianesi e disagi, servono più operatori sul territorio per fronteggiare i guasti”

Più nuclei di operatori sul territorio per intervenire subito in caso di guasto. Così la Cisl vuole diminuire i disagi per i pendolari del treno: “Regolarità degli orari ferroviari e puntuali di arrivo a destinazione dei treni delle linee ferroviarie delle province di Lucca e Massa-Carrara. Argomenti che toccano il quotidiano dei pendolari e degli abbonati che ogni giorno usufruiscono del treno per raggiungere il luogo di lavoro o di studio da e verso la Garfagnana e la Lunigiana. Come ridurre i disagi dei pendolari che viaggiano con un mezzo poco inquinante? Come garantire una rapida gestione dei guasti agli impianti di circolazione e degli inconvenienti?”. Una domanda che si è posta la Fit, ovvero la Federazione dei lavoratori dei trasporti del sindacato Cisl che ha riunito nei giorni scorsi il coordinamento delle province di Lucca e Massa-Carrara. La soluzione proposta dal sindacato e descritta in modo dettagliato in una lettera destinata al direttore compartimentale RFI Gabriele Ticci e ai vertici dirigenziali della Rete Ferroviaria Italiana nonché a Luca Menesini (presidente provincia di Lucca), Gianni Lorenzetti (presidente provincia di Massa Carrara), Andrea Tagliasacchi (presidente Unione Comuni della Garfagnana) e Gianluigi Giannetti (presidente dell’Unione Comuni della Lunigiana).

“Una ipotesi per migliorare il servizio – si legge nella lettera – è quella di aumentare la dislocazione territoriale dei presidi manutentivi dei tecnici che intervengono sulla linea in caso di guasto o di anormalità dell’esercizio ferroviario”. “Non mancano certamente – prosegue la Cisl – gli spazi nelle varie località di Lunigiana e Garfagnana per ospitare squadre che in tal modo, anziché partire a risolvere un guasto dalla Spezia o Lucca, possono essere operativi trovandosi, ad esempio, già a Castelnuovo, Aulla e Pontremoli. Attualmente, a Castelnuovo Garfagnana è presente solo una squadra “Armamento e Sede” che si occupa di manutenzione, anormalità dei binari, vegetazione afferente, opere civili etc. La squadra “IS” di riferimento, che si occupa invece di manutenzione e anormalità di segnali ferroviari, passaggi a livello, illuminazione, scambi ha sede solo a Lucca con l’impossibilità, per gli agenti che sono chiamati ad intervenire sui guasti, di raggiungere i punti di intervento in maniera rapida; nelle ore di punta si può impiegare anche molto più di un’ora. Le auto delle ferrovie non hanno le sirene a bordo, e in caso di traffico, i tempi si dilatano. Per migliorare il servizio, è assolutamente importante la velocità di intervento che non è sicuramente favorita dalla distanza che devono percorrere gli agenti che da Lucca per raggiungere un guasto nella Mediavalle o in Garfagnana”.

