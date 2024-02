Presentata l’edizione sanremese di “Orientamenti Dreamers”, Scajola: “Coinvolgeremo oltre 400 studenti”

Liguria. Dopo il grande successo dell’edizione 2023 ai Magazzini del Cotone di Genova, 110mila le presenze registrate durante i tre giorni di manifestazione, Orientamenti Dreamers sbarca al Festival di Sanremo per un’edizione speciale.

Questa mattina, nella sala degli Specchi del Comune di Sanremo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento in programma per venerdì, 9 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al teatro del Cinema Centrale. A illustrare il programma della manifestazione, organizzata da Regione Liguria tramite Alfa (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento), l’assessore alla Formazione Marco Scajola.

