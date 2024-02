Quiliano, il 3 febbraio la cerimonia di inaugurazione dell’opera scultorea “Buongiorno Liguria”

Quiliano. Sabato 3 febbraio 2024 alle ore 15.30 presso la Sala consiliare in Piazza Costituzione a Quiliano si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’installazione dell’opera scultorea “Buongiorno Liguria” a firma dell’artista Giovanna Crescini. Saranno presenti all’evento il Sindaco Nicola Isetta e il Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura Nadia Ottonello. All’evento di sabato 3 febbraio vi sarà, oltre l’artista, anche Franca Maria Ferraris.

Nata a Perugia e diplomata nel 1962 in Maestro d’Arte presso l’Istituto d’ Arte “Bernardino di Betto” di Perugia. Iscritta all’Accademia di Belle Arti di Perugia, incontra la figura del Maestro futurista Gerardo Dottori. Nel 1965 Crescini inizia una lunga carriera in qualità di docente abilitato all’insegnamento del Disegno e Storia dell’Arte fino al 1990. Da quel momento si dedica sempre più all’antica passione per la pittura. La sua costante ricerca nel campo espressivo figurativo è inesauribile e proprio nel lungo percorso di attività svolte che va rilevato il particolare interesse per la ceramica.

