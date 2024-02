Rainbow Spezia riceve Carasco e punta al sorpasso

La Rainbow Spezia cerca il sorpasso sulla Scuola Pallavolo Carasco, attualmente seconda in classifica (dietro a un Tigullio Sport Team che appare in fuga…) nel Girone B della Serie D regionale femminile, ospitandola domenica 4/2 al Palazzetto di Vezzano Ligure per la 12.a giornata; le spezzine devono un’altra volta fare a meno del centrale Rossi. Si gioca alle ore 20 con arbitraggio di Felice D’ Arcangelo.

Questi poi gli altri incontri in programma nel turno: Audax Quinto-Normac Wonder Project Sestri Ponente, Cus Ge-Genova Volley, Volleyscrivia-Tigullio Santa Margherita Ligure e Paladonbosco Ge-Lunezia Volley.

