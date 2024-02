Rapallo: green, inclusivo e conviviale. Ecco il primo bilancio di sostenibilità targato “Golf”

Si è aperta col commosso ricordo di Francesca “Chicca” Ugolini, moglie del presidente Attilio Riola, recentemente scomparsa, la presentazione della nuova stagione sportiva del Circolo Golf e Tennis Rapallo; che è stata l’occasione, anche, per presentare il “bilancio di sostenibilità 2022”. Il primo, non solo per il Club del Tigullio ma per un Circolo Golf italiano. Procedendo con ordine: saranno 31 le competizioni in programma, fra golf e tennis, fra eventi tradizionali, new entries e graditi ritorni. Dal 13 giugno, ogni quindici giorni, si svolgerà inoltre “Ogniquindicinove Trophy”, serie di apprezzatissime gare a 9 buche.

Poi il bilancio di sostenibilità, dicevamo: per Riola è anche l’occasione di tracciare un sunto di 8 anni di gestione da parte del direttivo in carica, “un gruppo di amici che ha pensato che l’ingrediente base per andare avanti fra le mille difficoltà sia creare una casa dove ci si possa trovare a proprio agio”. Il vicepresidente Giuseppe Traverso si sofferma sugli aspetti che questo bilancio innovativo esalta: gli aspetti ambientali, con le politiche di risparmio energetico adottate grazie ai pannelli fotovoltaici e alla produzione di acqua calda che in estate sopperisce a tutte le necessità; gli aspetti sociali, legati all’inclusività, con i corsi per bambini e ragazzi ma anche con il nordic walking dedicato a chi giovane non è più, promosso insieme ad ASL e Comune; e con 6 manifestazioni destinate a sostenere progetti di solidarietà.

