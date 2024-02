Recco: “Attenzione! Pedoni sulla carreggiata”

Bene al nuovo semaforo in via Assereto. Bene alle misure che evitino l’accesso di veicoli nelle aree pedonali. A Recco tuttavia sarebbe necessario assumere misure per evitare che i pedoni attraversino la strada o “vaghino” in zone di scorrimento del traffico. Questo accade con frequenza. Ad esempio in via Roma tra piazza San Giovanni Bono e piazza Nicoloso; all’altezza della rotatoria tra via Roma e via Ippolito d’Aste; nell’area parcheggi in piazza del Comune. Accade ovunque, ma il caso di persone che attraversano improvvisamente, senza osservare se arrivano veicoli, spesso concentrate sul telefonino, è frequente. I posteggi sono diminuiti anche a seguito di concessione di dehors, e si multano le auto in sosta vietata; sarebbe giusto scoraggiare anche gli attraversamenti irregolari di pedoni distratti, frettolosi, con dipendenza da telefonino.

