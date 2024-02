Poco prima delle 16.30 a Recco in via dei Giustiniani, località San Rocco provinciale 333, una donna di 39 anni è stata investita mentre attraversava la strada E’ stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Martino dalla Croce Verde di Camogli. Sul posto per stabilire la dinamica dell’incidente, la polizia urbana di Recco.

