Tariffe Cinque Terre, dopo la firma strappata a Villa anche Pecunia sigla la lettera da inviare alla Regione

Anche la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia ha posto la sua firma in calce alla lettera destinata al presidente della Regione Giovanni Toti per chiedere alcune fondamentali modifiche al pacchetto di aumenti delle tariffe ferroviarie per le Cinque Terre.

All’indomani del complicato consiglio comunale di Vernazza, al termine del quale il primo cittadino Francesco Villa ha firmato obtorto collo il documento, si completa così il quadro dei tre Comuni, dopo che il sindaco di Monterosso Emanuele Moggia aveva sottoscritto per primo la lettera. Missiva che ora approda sulla scrivania della presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, Donatella Bianchi, in attesa del suo autografo e dell’invio all’attenzione del presidente di Regione e dell’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo, Augusto Sartori.

Ieri il sindaco Villa si era trovato da solo a votare contro la mozione presentata dall’opposizione vernazzese: in una sala che raramente aveva visto tanto pubblico presente, anche i consiglieri di maggioranza si erano pronunciati a favore, riempiendo di significato le proteste vibranti dei rappresentanti della associazioni e degli operatori turistici presenti. Il primo cittadino ha motivato la sua decisione spiegando di preferire la trattativa di persona, piuttosto che l’invio di una lettera che potrebbe essere intesa come un’imposizione, ma ha poi dovuto prendere atto del parere pressoché unanime del consiglio comunale e ha impugnato la penna per firmare la lettera.

