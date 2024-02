Teja: “L’accordo tra Comune e Adsp per la gestione dei rifiuti pescati in mare è un’ottima notizia”

“Ottima notizia l’accordo raggiunto tra Comune e Autorità di sistema portuale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati nel nostro mare. Da velista e da amante del nostro Golfo ho sempre creduto fortemente su un accordo di questo genere che va verso la sostenibilità ambientale e la lotta contro l’inquinamento nel mare”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale della Lista Toti, Oscar Teja.

“L’accordo ha durata quinquennale, fino al 2028, e prevede la gestione del Comune tramite Acam di tutti i rifiuti, sia quelli accidentalmente pescati che quelli volontariamente raccolti, la loro raccolta differenziata e loro riciclo. La gestione integrata dei rifiuti marini è un nuovo, significativo traguardo – prosegue Teja – ottenuto grazie alla volontà di tutti, a partire dal nostro Comune e dall’Assessorato all’Ambiente, a dimostrazione della sensibilità ai temi manifestati dalla marineria locale.

Il mare del nostro Golfo libero dalla plastica è un obiettivo sfidante, per questo il contributo di tutti è irrinunciabile per un futuro migliore. Inoltre da sempre la pesca e la navigazione costituiscono uno dei punti di forza e sviluppo della nostra città e rappresentano uno dei fattori sui quali si fondano la nostra cultura e storia. Questo accordo consentirà un’economia blu sostenibile nelle aree costiere rientranti nel Comune della Spezia per il quale mi sono sempre incessantemente battuto”.

