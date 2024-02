Ambrosini lascia la giunta, crisi politica a Castelnuovo Magra

Dopo le voci che nei giorni scorsi lo avevano dato come possibile candidato a sindaco con una lista civica, questa mattina sono arrivate le dimissioni con decorrenza immediata di Gherardo Ambrosini, assessore ai lavori pubblici e al turismo del Comune di Castelnuovo Magra dei quali è stato per anni amministratore. “In questo ultimo periodo si sono evidenziate delle incrinature nei rapporti interni alla coalizione – ha sottolineato – derivanti sia dal rifiuto di indire le primarie aperte per l’indicazione del prossimo sindaco, che per un conseguente clima sfavorevole nei miei confronti”. Ambrosini – vicesindaco nella precedente giunta – ha poi evidenziato di aver assunto la decisione maturata per alcune settimane “dopo aver concluso gli impegni presi come assessore, ritenendo portati a termine o avviato i lavori a suo tempo deliberati”. Dopo aver ringraziato il sindaco, il personale comunale, i volontari di Protezione Civile ed Elisabetta Sacconi “per la collaborazione fattiva e professionale nel ruolo di referente Bandiere Arancione e Ufficio Turismo”, Ambrosini ha aggiunto di “rimanere a disposizione della cittadinanza come consigliere comunale”.

Sintomo di un malessere emerso, come detto, solo nelle ultime settimane, le dimissioni odierne aprono una crisi politica profonda all’interno del centrosinistra castelnovese a pochi mesi dalle amministrazioni che potrebbero vedere fra i contendenti il sindaco uscente Montebello (che nei prossimi giorni dovrà valutare se nominare un suo successore), il suo ormai ex assessore Ambrosini e l’ex sindaco Marzio Favini dei quali entrambi, a loro volta erano stati rispettivamente capogruppo e membro di giunta. Uno scenario che potrebbe aprire una breccia inaspettata per il centrodestra che ora avrà il tempo per ragionare su un proprio candidato o lavorare per cercare un accordo con almeno due dei tre contendenti annunciati.

