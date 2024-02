Liguria. Dopo aver dominato le classifiche italiane per mesi e in attesa di calcare nuovamente il palco del Festival di Sanremo con il brano “Sinceramente”, Annalisa quest’estate sarà in concerto a Genova.

Il live è in programma mercoledì 17 luglio 2024, all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova. Le prevendite dei biglietti sono disponibili su Ticketone a partire da mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 11.

» leggi tutto su www.ivg.it