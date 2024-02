Calcio/ Genoa e Samp, sabato di pareggio

Due punti per Genoa e Sampdoria nel sabato calcistico. I rossoblu supportati da oltre 4000 tifosi non vanno oltre lo 0-0 contro l’Empili in una gara con poche emozioni. Un risultato che però permette alla formazione di Alberto Gilardino di fare un altro passo avanti in classifica in attesa delle gare in programma tra stasera e domani. Unico neo il rosso a De Winter che non ci sarà domenica sera quando al Ferraris arriverà l’Atalanta.

Emozioni al Ferraris ma Sampdoria butta la vittoria alle ortiche facendosi recuperare dal Modena dopo essere stata sul 2-0. Il finale è 2-2. A segno per i padroni di casa Gonzalez di testa e Alvarez con un bel destro. Nel finale di primo tempo traversa di Kasami. Nel secondo tempo gli emiliani trovano il pareggio con Palumbo (doppietta) grazie a due calci di rigore.

