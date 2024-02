Chiavari: “Palestina Libera”, l’urlo della piazza

Organizzata dal Comitato Golfo del Tigullio Palestina, oggi si è tenuta la manifestazione contro il genocidio tuttora in atto in Medio Oriente.

“I leader del cosiddetto mondo libero si sono messi in fila, uno dopo l’altro per dare il via libera a questo massacro commesso contro una popolazione imprigionata. Hanno coperto la verità, il contesto, fornendo così la copertura politica. Superiorità, suprematismo, la logica di Israele diventa uno strumento potente per mascherare l’oppressione. Vogliono che i Palestinesi vadano in Egitto, in Giordania o addirittura in un’isola artificiale, come vergognosamente proposto dal ministro degli esteri Israel Katz”, affermano gli organizzatori.

