Conducente del carro funebre tampona scooter: patente ritirata dopo i risultati dell’alcol-test

Una pattuglia del Comando della Polizia Locale impegnata nel servizio cittadino di vigilanza è intervenuta nella notte di ieri nella centralissima via XXIV maggio all’incrocio con via Doria per rilevare un sinistro. Dagli accertamenti, è emerso che il conducente di un veicolo adibito al trasporto salme (privo di salma), mentre stava raggiungendo Sarzana, tamponava un ciclomotore condotto da una ragazza che si era fermata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale per consentirne la fruizione ai pedoni. La ragazza riportava lesioni non gravi, tuttavia il conducente del veicolo trasporto salme, un sessantenne spezzino, risultava avere un tasso alcolemico di 1.34 g/l pertanto, trattandosi di conducente professionale che ha causato incidente stradale con lesioni, il cui tasso alcolemico sarebbe dovuto essere pari a zero, si è proceduto al ritiro della patente di guida e alla denuncia a piede libero, come previsto dal Codice della Strada. Contestate le violazioni previste dagli art. 186 c.2bis e 186 bis comma 2 lettera b Cds.

(foto di repertorio)

