Domenica l’assemblea diocesana elettiva di Azione cattolica

Domani, domenica 4 febbraio, si tiene alla Spezia la diciottesima assemblea elettiva dell’Azione cattolica diocesana. I lavori vengono aperti dal vescovo, che presiede la recita di Lodi nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Salute in Piazza Brin. I lavori proseguono poi presso i locali parrocchiali con la relazione introduttiva del presidente uscente Stefano Lorenzini, e si concluderanno alle 15 con l’elezione del nuovo consiglio direttivo diocesano da parte dei delegati delle associazioni parrocchiali. Una terna di nomi sarà in seguito sottoposta al vescovo che provvederà, ai sensi dello statuto, alla designazione del nuovo presidente diocesano per il prossimo triennio. Una successiva importante tappa del cammino associativo sarà l’Assemblea nazionale, che si svolgerà dal 25 al 28 aprile a Roma, e durante la quale è in programma anche un incontro del popolo di Azione cattolica con papa Francesco in piazza San Pietro. Il tema scelto per l’Assemblea è “Testimoni di tutte le cose da Lui compiute”.

