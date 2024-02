Esce Cala-furia, il nuovo singolo del duo Mondocane!

Nuova release per il duo-band indietronic spezzino Mondocane. Il titolo del brano in uscita il 26 gennaio è Cala-furia licenziato ancora dall’etichetta milanese Needa Records, con cui la band è sotto contratto e distribuito dalla major Altafonte. Dopo l’ottimo riscontro del precedente singolo, “Nuvole in Viaggio”, la label meneghina ha deciso di credere ancora di più nel progetto Mondocane! e dopo “Cala-furia” pubblicherà altri due brani entro il mese di maggio.

Il progetto della band e dell’etichetta diretta da Davide Nicosia è quello di riunire le cinque canzoni uscite ad oggi in un EP che verrà rilasciato, in formato digitale e fisico (vinile) entro l’estate per fotografare una collaborazione che ha portato notevoli soddisfazioni ad entrambi. “Cala-furia” rappresenta per i Mondocane! la fusione più riuscita tra il flusso elettronico e quello rock che sta alla base del loro nucleo. In questo Brano Bassano e Bertagna hanno voluto estremizzare queste due anime per renderle contrastanti e ancor più evidenti. Per fare ciò si sono avvalsi ancora una volta della loro squadra: Doctor M. che ha costruito e suonato la linea di basso e David Campanini del Sonic Lab Studio che ha masterizzato quanto registrato e mixato da Mondocane! nel Phonandy Studio di Sarzana.

