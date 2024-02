Ex allievi del “Niccolò V” tengono lezione nel ricordo di Carlo Lupi

Proseguono alla Spezia gli incontri del percorso formativo dedicato alla memoria del professor Carlo Lupi, scomparso nel 2020 dopo essere stato per vent’anni direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose “Niccolò V”. In tale ambito, martedì prossimo alle 18 si svolgerà nel salone di Tele Liguria Sud, a fianco alla cattedrale di Cristo Re, una conferenza a più voci dal titolo “Il ruolo educativo e pastorale dell’arte: Aertsen, Velazquez e Chagall interpretano la Parola”. L’evento sarà tenuto dai docenti di Religione Simona Bonanni e Gianluca Tinfena, già allievi dell’Istituto, con l’introduzione della docente di Storia dell’arte Clara Vigorito. L’incontro è gratuito ed aperto al pubblico. Il progetto si è sviluppato a partire dal desiderio più volte esternato agli studenti dallo stesso Lupi, ovvero quello di portare all’interno della più vasta comunità cittadina riflessioni culturali aperte a tutti. Le occasioni formative sono così, e proprio per questo, offerte da ex allievi del “Niccolò V”. L idea, partita da alcuni ex allievi, è’ stata accolta con entusiasmo e con disponibilita’ da don Francesco Vannini, responsabile del Vicariato 1 della città della Spezia, grazie al quale il progetto ha preso il via nel settembre scorso e proseguirà ora sino a maggio con incontri a cadenza mensile. In particolare, il 5 marzo, nei locali di San Bernardo della Chiappa, Federico Ratti terrà relazione sul tema “La coscienza di fronte all’accoglienza”, il 9 aprile a Fabiano Basso Donatella Pezzini parlerà sulla “Figura di Gesù Buon Pastore” ed infine, il 7 maggio, alla biblioteca “Beghi” del Canaletto, ci sarà Tiziana Masini sul tema del “Lavoro umano”.

