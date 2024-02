Forza Italia, Luigi Pignocca nominato commissario della provincia di Savona

Savona. Il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco ha nominato Luigi Pignocca, già Sindaco del Comune di Loano, Commissario della provincia di Savona ed Luciano Stazi, imprenditore e responsabile di un centro medico, come Commissario per la città di Savona.

“Desidero ringraziare Marco Melgrati per il lavoro svolto fino ad ora e gli amici Pignocca e Stazi per aver accettato di assumere la guida del nostro partito nell’importante realtà Savonese.

Sono certo che contribuiranno in maniera importante per ottenere un risultato significativo alle prossime elezioni amministrative ed europee”, ha commentato Carlo Bagnasco, Coordinatore Regionale di Forza Italia.

