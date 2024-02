Incendio in una mansarda alla Serra di Lerici, due persone al Pronto soccorso per accertamenti

Due persone al Pronto soccorso per accertamenti e cure in seguito all’inalazione dei fumi e una mansarda carbonizzata. Sono questi gli effetti dell’incendio divampato nella tarda mattinata di oggi nei locali a tetto di un edificio posto nei pressi del cimitero della Serra di Lerici. I Vigili del fuoco sono stati impegnati con due squadre e l’intervento di spegnimento delle fiamme ha richiesto la chiusura della strada principale che attraversa il paese per circa un’ora. Al termine delle operazioni di bonifica il traffico è tornato alla normalità.

L’articolo Scuola, dal 5 febbraio via alle domande per le borse di studio – voucher in Liguria proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com