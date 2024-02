L’europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini in visita al Comune di Sarzana

Questa mattina, presso il Comune di Sarzana, si è svolto un incontro tra l’europarlementare Massimiliano Salini e il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli. A dare il benvenuto c’erano anche l’onorevole Bagnasco Roberto, il coordinatore regionale Bagnasco Carlo, il coordinatore provinciale Cozzani Giorgio, il coordinatore comunale Vinchesi Stefano, insieme al capogruppo comunale di Forza Italia Francesco Sergiampietri.

“È stata una visita molto gradita e collaborativa da parte dell’onorevole Salini, che ringraziamo del lavoro svolto in dieci anni in Parlamento Europeo, dove insieme a tutti i membri del Ppe, sta dando un contributo significativo, che va a toccare tematiche care e vicine a tutti i cittadini europei nella vita quotidiana”, affermano gli Azzurri.

