L’europarlamentare Salini in visita a Sarzana

Questa mattina, presso il Comune di Sarzana, si è svolto un incontro con l’europarlementare Massimiliano Salini, in visita al sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli. A dare il benvenuto, l’Onorevole Roberto Bagnasco, il coordinatore Regionale Carlo Bagnasco, il coordinatore provinciale Giorgio Cozzani, il coordinatore comunale Stefano Vinchesi, insieme al capogruppo di Forza Italia in comune a Sarzana Francesco Sergiampietri. “È stato una visita molto gradita e collaborativa – hanno affermato al termine gli esponenti di Forza Italia – ringraziamo Salini del lavoro svolto in dieci anni in Parlamento Europeo, dove insieme a tutti i membri del PPE, stanno dando un contributo significativo, che va a toccare tematiche care e vicine a tutti i cittadini europei nella vita quotidiana”.

