Punto nascite Pietra, Grande Liguria: “All’appello dell’amministrazione pietrese manca la Regione”

Pietra Ligure. “Abbiamo letto con attenzione l’articolo sul punto nascita redatto dal consigliere comunale, con delega alla sanità del Comune di Pietra Ligure, che condividiamo in tutto e per tutto. Però non possiamo non rilevare che manca all’appello il ‘cosiddetto comitato di Pietra’, ovvero l’amministrazione regionale”. Lo fa sapere, in una nota, la commissione sanità di Grande Liguria.

“Ricordiamo le tante promesse non mantenute – spiegano -, lo slittamento della riapertura del punto nascita anno dopo anno, e le comparsate del Presidente Toti. Chi governa la regione? Un’alleanza di centro destra, con molti rappresentanti eletti in Provincia di Savona. Perché questa precisazione? Perché tra poco tempo si voterà alle amministrative, e ‘voce di popolo, voce di Dio’ come recita il proverbio, si vocifera che sui territori della zona potrebbero nascere alleanze che definirle imbarazzanti è un eufemismo”.

