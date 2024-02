Raccolta dei rifiuti ad Ameglia, Cervia: “Sistema costoso lanciato in maniera improvvida dalla precedente amministrazione”

“In merito ai ripetuti interventi da parte del gruppo consiliare “Esserci per Ameglia” penso che possano essere utili alcune precisazioni”. Lo afferma l’assessore comunale amegliese all’Ambiente, Nicolas Cervia.

“Per il sistema di raccolta delle isole zonali, introdotto dalla precedente amministrazione nell’estate 2020 in maniera frettolosa e approssimativa – spiega Cervia – si era reso necessario un cospicuo investimento per acquistare le oltre 30 isole, il cui costo però viene pagato nella quota di ammortamenti dei Piani finanziari per 8 anni, attraverso la Tari, dai cittadini amegliesi. Questo sistema di raccolta impone ulteriori investimenti collaterali per essere efficiente, quali il giro di decoro e controllo isole, il lavaggio dei cassonetti e la video sorveglianza per prevenire e limitare gli abbandoni. Questi servizi collaterali non sono stati previsti dalla passata amministrazione. Per chiarire l’impatto economico, il costo di un turno giornaliero di decoro/controllo delle isole zonali, tanto per fare un esempio, è stimato sui 290 euro a turno. Ad oggi questo servizio è presente solo nei mesi estivi. Noi stiamo valutando di implementarlo nei restanti mesi dell’anno, per almeno alcuni giorni la settimana, ma i costi per tale implementazione arrivano a oltre 20.000 euro che andrebbero ad incidere direttamente sulla tariffa. Nei mesi invernali, abbiamo cercato di ovviare al problema della gestione del decoro delle isole zonali con i servizi già presenti sul territorio (giro cestini e ritiro ingombranti) senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini”.

Cervia rivendica inoltre una serie di azioni svolte da parte dell’amministrazione comunale. “Abbiamo aumentato la frequenza dei lavaggi dei cassonetti, visto che era in numero insufficiente in particolare nella stagione estiva; dotato molte isole zonali di sistemi di videosorveglianza; presidiato le zone più sensibili per quanto concerne gli abbandoni, anche in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie; svolto controlli a campione dalla nostra Polizia Locale in collaborazione con Iren. Questo tipo di sistema di raccolta ad oggi non è modificabile, se non in alcune situazioni puntuali che stiamo valutando con il gestore. Quel che è certo – conclude Cervia – è che per far funzionare in maniera efficiente questo sistema di raccolta servono non pochi investimenti e lo dovrebbero sapere benissimo i consiglieri comunali di minoranza dato che tra di loro ci sono anche coloro che questo sistema hanno fortemente voluto e avviato in maniera improvvida, senza impostare tutte le operazioni di contorno necessarie per farlo funzionare al meglio, lasciando a noi il peso di dover adeguare il sistema cercando di gravare il meno possibile sugli utenti”.