Un cormorano si riposa su uno scoglio davanti alla foce del torrente San Francesco a Rapallo. Soprattutto sbatte le ali per asciugarle dopo una lunga serie di immersioni in apnea per procacciarsi il pesce di cui nutrirsi. La conformazione delle ghiandole sono differenti da quelle di altri uccelli acquatici e richiedono di essere asciugate.

