Rapallo: tramonta la canditura Costa, decolla Campodonico

Radio-Urne annuncia che la candidatura a sindaco del centro-destra dell’ex sindaco Giorgio Costa è tramontata (ma nessuno glielo avrebbe comunicato) e che prende quota quella dell’ex sindaco (2007-2012) Mentore Campodonico. Niente di ufficiale naturalmente, ma le dinamiche sarebbero queste. Abdicazione totale del sindaco Carlo Bagnasco che tenterebbe di candidare Elisabetta Ricci (la stessa in caso contrario correrebbe per Campodonico); anche il vicesindaco Pier Giorgio Brigati – sempre secondo Radio-Urne, sosterebbe l’attuale presidente del Consiglio. In un primo momento si era ipotizzato Campodonico sindaco e Filippo Lasinio in corsa come vice; tesi tuttavia che lo stesso assessore avrebbe escluso. Siamo sempre nel campo delle ipotesi. La candidatura unitaria tra le due più massicce componenti del centro-destra era stata confermata ieri da Carlo Bagnasco dopo un incontro col presidente Giovanni Toti (il maggior sponsor di Campodonico è stato fino ad oggi il consigliere regionale totiano Domenico Cianci). Con Il futuro candidato sindaco si presenterebbero molti suoi ex assessori. Secondo Radio-urne la notizia della nuova possibile candidatura, sarebbe stata accolta con favore dal candidato sindaco Armando Ezio Capurro, anche lui ex primo cittadino.

Nel pomeriggio intanto uscita pubblica di Francesco Angiolani , candidato sindaco di Pd e 5 Stelle, presenti una sessantina di persone che affollava la sala. (m.m.)

