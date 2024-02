Sampdoria, parla Manfredi: “Non abbiamo bisogno di investitori, certo non ci aspettavamo tanta ferocia”

Genova. “Non abbiamo bisogno di nessun investitore, ma tutti i giorni parlo con potenziali interessati a un asset come questa Società. Certo è che non ci aspettavamo tanta ferocia contro la Sampdoria” e il riferimento è alle mosse legali di Massimo Ferrero. Per la prima volta Matteo Manfredi parla della situazione societaria e delle prospettive della Sampdoria e lo fa in una conferenza dopo la partita con il Modena rispondendo agli interrogativi che da mesi ormai circolano attorno alla proprietà e all’effettivo stato dell’arte sulle opposizioni di Massimo Ferrero.

“Siamo al lavoro da diversi mesi e questa acquisizione è stata fatta nell’ottica di medio e lungo termine, un investimento fatto credendo nei valori e nella storia di questa società. Investimento che richiede tempo per essere valorizzato e siamo al lavoro tutti i giorni per aggiungere pezzi importanti”, dice Manfredi, che però aggiunge: “Affrontiamo i problemi che continuiamo a trovare lungo il nostro percorso per azioni di disturbo, ma la Sampdoria è più importante di questi tentativi di arresto, siamo sereni e andiamo avanti”.

