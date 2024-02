Scuola, al via in Liguria le domande per le borse di studio: come richiedere il contributo

Liguria. Dal 5 febbraio le famiglie liguri potranno presentare domanda per accedere al beneficio delle borse di studio – voucher grazie all’importo stanziato dal ministero dell’Istruzione e del Merito a beneficio delle famiglie liguri per l’anno scolastico 2023/2024 di 954.775,26 euro (2.080,44 euro in più rispetto al precedente anno scolastico).

Il requisito principale per ottenere i contributi è avere un Isee 2024 non superiore a 15.748,78 euro. La borsa di studio è concessa al nucleo familiare per ogni figlio che, residente in Liguria, frequenti le scuole statali e paritarie secondarie di secondo grado (superiori) nell’anno scolastico 2023/2024.

» leggi tutto su www.ivg.it