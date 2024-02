Trionfo Artistico Internazionale: Anastasia Dzhupina e Lorenzo Sibilla Invitati al Ras Al Khaimah Art Festival 2024

Albenga. Dopo il successo straordinario dell’esposizione “Feelings and Emotions” presso la Torre Civica di Albenga, il Curatore d’arte Lorenzo Sibilla e l’artista polacca Anastasia Dzhupina sono stati invitati a partecipare al prestigioso Ras Al Khaimah Art Festival 2024 negli Emirati Arabi.

L’evento, promosso dal Re/Sceicco Sa’ud bin Saqr al-Qasimi, ha attirato l’attenzione di istituzioni internazionali, tra cui l’Ambasciata degli Stati Uniti, l’Ambasciata di Germania e importanti multinazionali come Rak Gas. Non solo, ma Anastasia Dzhupina ha anche ricevuto il terzo premio per le arti visive, confermando il suo talento eccezionale.

