Un lettore racconta la sua odissea sanitaria: “In risposta alle dichiarazioni fantascientifiche della consigliera Menini”

Gentile direttore,

quella che segue è la mia personale risposta alle dichiarazioni fantascientifiche della consigliera regionale totiana Daniela Menini, pubblicate nei giorni scorsi dal vostro quotidiano.

Meno male che in Italia esiste la sanità pubblica e ne approfitto per ringraziare il personale sanitario della ASL 3 che mi segue in modo eccellente. Un tempo avrei scritto ASL 5 ma all’ospedale Sant’Andrea a quanto pare c’è il tutto esaurito e com’è noto il famigerato ospedale Felettino è scomparso nel nulla. Soluzione: on the road sanitario.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com