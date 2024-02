Podenzana Tresana Volley in trasferta a Vezzano Ligure contro la Rainbow Spezia, compagine di centroclassifica mentre le rossoblù sono quarte, sabato 3 febbraio (ore 18) in quella che in Prima Divisione ligure è la 9.a giornata. Questi a proposito gli altri incontri in programma nel turno…Elsel Spezia-Vdm Sp, Futura Ceparana-Sestri Levante, Pro Recco-Colombiera Project Ameglia e Psm Rapallo-Admo Lavagna; giocata in anticipo Avis Casarza Ligure-Zephyr Vdm: 0-3.

L’articolo Volley, il Podenzana fa visita alla Rainbow proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com