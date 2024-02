Albenga 2024, il Pd a fianco di Riccardo Tomatis: “Politica di collaborazione, onestà, confronto e trasparenza la strada giusta”

Albenga. “Avanti tutta sindaco Tomatis. Un bellissimo cammino, ancora insieme, ci attende”. Così il Partito Democratico di Albenga confermando il proprio pieno appoggio a Riccardo Tomatis, primo cittadino uscente della località ingauna pronto a correre per un secondo mandato.

“L’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Riccardo Tomatis rappresenta per il nostro partito l’occasione per ribadire tutto il nostro sostegno a lui e a tutto il progetto civico che in questi ultimi 10 anni ha letteralmente cambiato, decisamente in meglio, il volto della nostra città. Dalla riqualificazione urbana urbana alla creazione delle condizioni per la ‘esplosione’ del turismo, dalla valorizzazione del nostro patrimonio culturale agli investimenti sulle scuole. L’elenco sarebbe lunghissimo e vi sarà tempo e modo per scendere nei dettagli”.

